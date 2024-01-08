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Savrulan otomobilin altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldular - Son Dakika
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Savrulan otomobilin altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldular

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. İki kişi, kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazaların görüntüleri saniye saniye kaydedildi.

08.01.2024 - 13:34,
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Savrulan otomobilin altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldular

NEVŞEHİR - Nevşehir'de iki kişinin meydana gelen kazasında otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Üniversite Kavşağında meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan otomobillerden birisi kazaya neden oldu. Kaza nedeniyle otomobillerden birisi savrulurken kaza anında yaya kaldırımından karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki kişi de savrulan otomobilin altında kalmaktan saniyeler ile kurtulması saniye saniye kameraya yansıdı.

Ayrıca, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi Polis Evi Kavşağında ve Sümer Mahallesi Millet Caddesi Borsa Kavşağında meydana gelen kazalarda kameralara yansıdı.

Savrulan otomobilin altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldular
Kaynak: İHA
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Nevşehir, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Savrulan otomobilin altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldular - Son Dakika


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