Scooter Sürücüsü Tankere Çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki su tankerine çarpan scooter sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi 1111 Sokak'ta seyreden N.D.'nin kullandığı scooter, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki su tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan N.D., hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. N.D., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - KOCAELİ
