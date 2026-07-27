ABD’de yemek festivaline silahlı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

ABD'nin Seattle kentindeki yemek festivaline düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

ABD'nin Seattle kentinde düzenlenen "Bite of Seattle" adlı yemek festivali silahlı saldırıyla kana bulandı. Festivalde dün yerel saatle 18.00 sıralarında rastgele ateş açılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüpheliyi gözaltına aldı. Seattle Center çevresindeki olay yerinde incelemelerin sürdüğünü belirten güvenlik güçleri, bölgeden uzak durulmasını talep etti.

Seattle Belediye Başkanı Katie Wilson yaptığı açıklamada, "Seattle Center'da yaşananlar korkunç bir şiddet eylemiydi. Etkilenen aileler hayatlarının en zor anlarını yaşıyor. Kültür, dayanışma ve mutluluk etrafında bir araya gelinen bir etkinliğin silah sesleriyle sona ermesini tüm toplum anlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.