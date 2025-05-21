Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu - Son Dakika
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Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BAE'ye geldiği ve orada barıştıkları yönündeki haberleri yalanladı. Peker verdiği röportajda "Beni tanıyan bütün herkes bilir ki ben yapılan kötülüğü de yapılan iyiliği de asla unutmam. Yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada üç kişi var. Bahsettiğiniz şahıs bu üç kişiden biridir" dedi.

21.05.2025 07:37
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Son dönemde Türkiye'ye döneceği iddiaları ortaya atılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in MHP ile görüşme trafiği yaşadığına yönelik haberler uzun süredir gündemdeydi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter "Zamanı var, acelesi yok" notuyla paylaşılan Sedat Peker videosunu alıntılayarak "Her şeyin bir vakti var. Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene. Allah bes baki heves" paylaşımında bulunurken suç örgütü liderinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 1-2 kez telefonda görüştüğü iddiaları da ortaya atılmıştı.

"KIRMIZI BÜLTENİM KALKSA BİLE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Avukatının Türkiye'ye döneceği yönündeki haberleri yalanladığı Sedat Peker, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. "Kırmızı bültenim kalksa bile Türkiye'ye dönmeyi şu an için düşünmüyorum. Türkiye'de hakkımda iki ayrı tutuklama kararı var. Kırmızı bültenim kalktı diye Türkiye'ye dönsem mahkeme gününe kadar beni tutuklayıp cezaevine atarlar" diyen Peker, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile BAE'de görüşüp barıştığı yönündeki haberleri de yalanladı.

"BEN YAPILAN KÖTÜLÜĞÜ DE İYİLİĞİ DE ASLA UNUTMAM"

Peker "Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BAE'ye geldiği ve orada barıştığınız yönünde haberler yayımlandı. Böyle bir şey yaşandı mı?" sorusuna "Beni tanıyan bütün herkes bilir ki ben yapılan kötülüğü de yapılan iyiliği de asla unutmam. Yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada üç kişi var. Bahsettiğiniz şahıs bu üç kişiden biridir. Bu tip yazılan çizilen şeyler komediden başka hiçbir şey değildir" yanıtını verdi.

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Son Dakika 3.Sayfa Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Deniz Kisa:
    Donsuz SULO 21 16 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    tasmalı sülü 21 14 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Ikinizda az degilsiniz yok birbinizden farkiniz 23 9 Yanıtla
  • murat olguner:
    Reis affetmez 11 12 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Siyaset Yalan Söyleme Sanatıdır 14 1 Yanıtla
  • bak bana:
    helal olsun sana be kimin ne bk olduyunu iyi biliyorsun reis gerçek reis 0 2 Yanıtla
  • emir2003:
    Halk sana çok güvenmişti 0 0 Yanıtla
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