Sedef Güler cinayetinde firari şüpheli adliyede - Son Dakika
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Sedef Güler cinayetinde firari şüpheli adliyede

İstanbul'da elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra halıya sarılmış halde denize atılan Sedef Güler cinayetine ilişkin Edirne'de yakalanan şüpheli adliyeye getirildi. Şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'nde işlemleri tamamlanacak.

17.06.2024 13:02
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Halıya sarılmış halde denize atılan Sedef Güler cinayetinde firari şüpheli adliyede

İSTANBUL - İstanbul'da elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra halıya sarılmış halde denize atılan Sedef Güler, cinayetine ilişkin Edirne'de yakalanan şüpheli sevk edildiği adliyeye getirildi.

7 Haziran tarihinde elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra 10 kiloluk dambıllarla bağlanarak halıya sarılmış halde denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in cansız bedeni Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde balıkçılar tarafından bulunmuştu.

Olaya ilişkin yakalanan 1 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari şüpheli Yavuz Güngör ise Edirne'de yakalanmıştı. Edirne İl Komutanlığı ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şüpheli Güngör, önce Edirne Adliyesi'ne, daha sonra da İstanbul'daki Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Şüpheli Güngör sevk edildiği adliyeye getirildi.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, İstanbul, Edirne, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sedef Güler cinayetinde firari şüpheli adliyede - Son Dakika

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