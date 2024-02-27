Sefaköy E-5 Karayolu'nda Öpüşen Aşıklara Cezai İşlem - Son Dakika
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Sefaköy E-5 Karayolu'nda Öpüşen Aşıklara Cezai İşlem

Sefaköy E-5 Karayolu\'nda Öpüşen Aşıklara Cezai İşlem

Sefaköy E-5 Karayolu'nda seyir halindeki aracın camından çıkarak öpüşen aşıklara polis ekiplerince 2 bin 760 lira para cezası kesilirken araç sürücüsü hakkında ise 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

27.02.2024 14:54  Güncelleme: 14:57
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Sefaköy E-5 Karayolu'nda seyir halindeki aracın camından çıkarak öpüşen aşıklara polis ekiplerince 2 bin 760 lira para cezası kesilirken araç sürücüsü hakkında ise "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

İlginç görüntü geçtiğimiz akşam Sefaköy E-5 Karayolu Avcılar istikametinde yaşanmıştı. Trafikte seyir halindeki aracın sunroofundan ve camından çıkan bir erkek ve kadın, canlarını hiçe saymış trafikteyken öpüşerek ve dans ederek ilerlemişlerdi. Görüntülere ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, araç sürücüsünün M.İ, araçtan dışarı sarkanların M.M.T. ve C.T.U. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şahıslar, ekipler tarafından yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan M.İ. isimli şahsa "trafik güvenliğini tehlikeye atmak", "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak" suçlarından, M.M.T. ve C.T.U. isimli şahıslara ise "emniyet kemeri kullanmamak" suçundan olmak üzere toplamda 2 bin 760 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yakalanan M.İ. isimli araç sürücüsüne yönelik "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sefaköy E-5 Karayolu'nda Öpüşen Aşıklara Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sefaköy E-5 Karayolu'nda Öpüşen Aşıklara Cezai İşlem - Son Dakika
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