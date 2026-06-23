Seferihisar Belediyesi operasyonunda yeni gelişme: İmar Müdürü de gözaltında - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi operasyonunda yeni gelişme: İmar Müdürü de gözaltında

Seferihisar Belediyesi operasyonunda yeni gelişme: İmar Müdürü de gözaltında
23.06.2026 11:19  Güncelleme: 11:21
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İzmir Seferihisar'da belediye ile bağlantılı kişilerin inşaat ve imar süreçlerinde menfaat sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. gözaltına alındı. Daha önce 5 kişi tutuklanmıştı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, belediye ile bağlantılı kişi ve kuruluşların inşaat ile imar süreçlerinde menfaat temin ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı imar işlemlerinde menfaat sağlandığına yönelik iddialar üzerine 17 Haziran'da düğmeye basılmış, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte, zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen ve daha önce tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri 19 Haziran'da tamamlanan 8 şüpheliden S.Y., sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilisi R.Ö., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakıldı.

İmar ve Şehircilik Müdürü de gözaltına alındı

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, imar ve inşaat süreçlerindeki usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü E.U., İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan E.U.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Seferihisar, Politika, 3. Sayfa, İnşaat, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seferihisar Belediyesi operasyonunda yeni gelişme: İmar Müdürü de gözaltında - Son Dakika

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