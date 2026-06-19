Seferihisar Belediyesine yönelik operasyonda 7 şüpheli adliyede

İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik düzenlenen 'rüşvet' operasyonu kapsamında, aralarında Güzelbahçe Belediye Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın ve Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyıldız'ın da bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve inşaat işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden S.Y., sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. Derinleştirilerek devam eden soruşturma çerçevesinde, tutuklu bulunan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

6 milyon TL'lik rüşvet çarkı

Soruşturmanın detaylarına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından daha önce yapılan açıklamada, elde edilen yeni delillere dikkat çekilmişti. Başsavcılık tarafından kamuoyu ile paylaşılan o bilgilerde şu ifadelere yer verilmişti:

"Belediyedeki bazı görevli kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında, inşaat ve imar işlemlerinin yürütülmesi sırasında usulsüz menfaat ilişkisi kurulduğu, bu kapsamda elden ve banka hesapları aracılığıyla toplam yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirildiğinin değerlendirildiği yeni deliller elde edilmiştir." - İZMİR