Seferihisar Belediyesine rüşvet operasyonunda flaş detay: CHP\'li Ağbaba\'nın danışmanı gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 6 milyon liralık rüşvet soruşturmasının ikinci dalgasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz gözaltına alınırken, MASAK raporunda Akyılmaz'ın aldığı 500 bin TL'lik rüşveti Milletvekili Ağbaba'nın hesabına aktardığı tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve inşaat işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma derinleşti. Daha önce 18-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerin ardından elde edilen yeni deliller, rüşvet çarkının siyasi bağlantılarını da gün yüzüne çıkardı.

Danışman gözaltında, MASAK raporu dosyaya girdi

İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen ve aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 6 şüphelinin yakalandığı operasyonun en dikkat çekici ismi Özlem Akyılmaz oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu ortaya çıkan Akyılmaz'ın, imar ve inşaat süreçlerindeki usulsüzlükler karşılığında 500 bin TL rüşvet aldığı iddia edildi. Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, danışman Özlem Akyılmaz'ın rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin TL'lik ödemeyi Milletvekili Veli Ağbaba'nın hesabına gönderdiği tespit edildi.

6 milyon TL'lik rüşvet çarkı

Devam eden soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin söz konusu imar ve inşaat işlemleri karşılığında elden ve banka hesapları aracılığıyla yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirdikleri belirlendi. MASAK raporu ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda bugün düzenlenen operasyon kapsamında, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Danışmanı Özlem Akyılmaz ile İnşaar Firma Yetkilileri S.B., R.K.B. Şirket Yetkilileri S.Y. ve R.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR