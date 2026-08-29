Seferihisar’ın tutuklu eski Belediye Başkanı’nın makam sürücüsü gözaltına alındı

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş çaplı rüşvet soruşturması kapsamında; tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve başkan yardımcısı G.P.'nin makam şoförleri gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran rüşvet operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Elde edilen son bilgilere göre, rüşvete aracılık ettikleri tespit edilen, görevden alınan tutuklu Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförü A.D. ile tutuklu belediye başkan yardımcısı G.P.'nin makam şoförü M.K. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan iki makam şoförünün emniyetteki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.