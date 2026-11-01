Şehide hakaret eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Şehide hakaret eden şahıs tutuklandı

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Balıkesir’de, sosyal medyadan şehit askere yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli, Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Balıkesir'de, sosyal medyadan şehit askere yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli, Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, Hakkari'de şehit olan askere yönelik hakaret içerikli paylaşımların görülmesi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan araştırmada, paylaşımları yapan kişinin M.B.Y. olduğu ve Balıkesir'in Gömeç ilçesinde ikamet ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. M.B.Y., Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gömeç ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
Balıkesir3. SayfaGömeçSon Dakika

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