Güvenlik görevlisi ile hasta tekme tokat kavgaya tutuştu

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İstanbul'da bir hastanenin önünde güvenlik personeli ile hasta arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavga dönüştü. Birbirine giren tarafları ayırmak için araya vatandaşlar girdi.

HASTA İLE GÜVENLİK ARASINDA TARTIŞMA

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisi ile hasta arasında tartışma çıktı.

KAVGA EDEN İKİLİYİ GÜÇLÜKLE AYIRDILAR

Tartıma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Vatandaşlar ve görevliler tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Görevlilerin müdahalesiyle ikili ayrıldı ve güvenlik görevlisi sakinleştirildi.

ÜZERİNDEKİ KIYAFETLER PARÇALANDI

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, hastanın pantolonun yırtık olduğu ve üzerinde kıyafet olmadığı görüldü.