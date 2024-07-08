Güvenlik görevlisi ile hasta tekme tokat kavgaya tutuştu

İstanbul'da bir hastanenin önünde güvenlik personeli ile hasta arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavga dönüştü. Birbirine giren tarafları ayırmak için araya vatandaşlar girdi.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisi ile hasta arasında tartışma çıktı.
Tartıma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Vatandaşlar ve görevliler tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Görevlilerin müdahalesiyle ikili ayrıldı ve güvenlik görevlisi sakinleştirildi.
Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, hastanın pantolonun yırtık olduğu ve üzerinde kıyafet olmadığı görüldü.
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