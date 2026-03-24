Şehit Açay\'ın naaşı memleketine uğurlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay'ın naaşı memleketi Hatay'a uğurlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askeri araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit düştü. Şehit Açay için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Açay'ın Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulduğu törende, şehidin öz geçmişinin okunması sonrası dua edildi. Askeri tören mangasınca omuzlara alınan şehit Açay'ın naaşı, daha sonra askeri uçağa konularak baba ocağı Hatay'a gönderildi. Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay 23 yaşında ve bekardı.

Uğurlama törenine; Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, askeri erkan ve kurum amirleri katıldı.

Aynı kazada şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için de resmi uğurlama töreni yarın Iğdır'da gerçekleştirilecek. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Hatay, Ağrı, Kaza, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 21:53:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.