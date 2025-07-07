Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada metan gazından zehirlenerek şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'den geriye kalan görüntü yürekleri dağladı. Görüntülerde Yeşildemir'in asker arkadaşlarıyla birlikte yürürken gülümsediği anlar yer alıyor.
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7.07.2025 10:38:11. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit askerden geriye yürekleri dağlayan bu görüntü kaldı - Son Dakika
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