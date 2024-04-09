Şehit babası: "Ben de şehit olmak isterim"
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde şehitliğe giden şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit düşen Murat Özkozanoğlu'nun babası Hasan Özkozanoğlu, "Keşke bizler de gidip mücadele edip şehit olsak" dedi.
Ramazan Bayramı öncesinde Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Asri Mezarlık şehitliği doldu taştı. 5 Temmuz 2011 yılında Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit olan Murat Özkozanoğlu'nun ailesi şehitlikte Kur'an-ı Kerim okutarak evlatlarını andı.
Şehit Murat Kozanoğlu'nun babası Hasan Kozanoğlu, "Bizler için buruk hüzünlü bir bayram geçiyor. Ramazan Bayramı tüm insanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz de isteriz vatan millet için şehit olmayı bende istiyorum" diye konuştu.
Şehit anneleri ise evlatlarının kabrinin üstündeki fotoğrafları öperek hasret giderdi.
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