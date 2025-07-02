Şehit babasından jandarmaya anlamlı ziyaret

Bingöl'de 1996 yılında 26 askeri ile şehit düşen Piyade Komando Asteğmen Sunay Civan'ın babası Şuayip Civan, Kuşadası Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Kuşadası ilçesinde anlamlı bir ziyaret gerçekleşti. Aziz şehidimiz Piyade Komando Asteğmen Sunay Civan'ın kıymetli babası Şuayip Civan, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek görevlilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Karakol Komutanlığı ve Dilek Yarımadası Milli Parkı tanıtılarak, bölgede Jandarma ekiplerinin yürüttüğü görev ve sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyaret hakkında Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Aziz Şehidimiz P. Komd. Atğm. Sunay Civan'ın kıymetli babası Şuayip Civan tarafından Kuşadası, Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etmiştir. Kahraman Şehidimizin kıymetli babasına Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı ve Karakol Komutanlığı tanıtılarak Jandarmanın Milli Park'taki görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli aileleri ile yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Ruhları şad makamları ali olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN