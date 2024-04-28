Adıyaman'da Şehit Olan Başkomiser Kamuran Üçgül Osmaniye'de Toprağa Verildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Şehit Olan Başkomiser Kamuran Üçgül Osmaniye'de Toprağa Verildi

Adıyaman\'da Şehit Olan Başkomiser Kamuran Üçgül Osmaniye\'de Toprağa Verildi

Adıyaman'da bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Kamuran Üçgül, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

28.04.2024 18:15  Güncelleme: 18:20
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Adıyaman'da bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Başkomiser Kamuran Üçgül, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman kent merkezindeki Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer ve Karakol Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül şehit olmuştu. Karakol Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül'ün cenazesi, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Şehidin cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından ilçedeki Asri Mezarlığı'na getirildi. İkindi namazını müteakip İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit polis, mezarlık içindeki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede şehit polisin babası Mehmet Akif Üçgül, annesi Gülhan Üçgül, eşi Mutlu Üçgül ve çocukları İremsu ve Metehan Üçgül gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin kızı İremsu Üçgül, Türk bayrağına sarılarak ağladı.

Cenaze törenine Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve vatandaşlar katıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Şehit Olan Başkomiser Kamuran Üçgül Osmaniye'de Toprağa Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da Şehit Olan Başkomiser Kamuran Üçgül Osmaniye'de Toprağa Verildi - Son Dakika
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