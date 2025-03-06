Şehit doktor son yolcuğuna uğurlandı

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Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde görev yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan doktor, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde pratisyen hekim olarak görev yaparken 17 Şubat'ta gönüllü olarak gittiği Pençe Kilit Operasyon Bölgesi Kuzey Irak'ta rahatsızlanan 33 yaşındaki Samsunlu Doktor Koray Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Doktor Koray Arslan için Samsun Büyük Cami'de cenaze töreni düzenledi. Burada şehit doktorun annesi Bahar, babası Recep ile kardeşleri Burak ve Yılmaz Arslan büyük üzüntü yaşarken, eşi Elena Arslan da gözyaşlarını tutamadı. Şehidin naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekkeköy ilçesi Çınaralan Mezarlığı'na defnedildi.

Şehidin cenazesine Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, il müdürleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Şehit Koray Arslan özgeçmişi

Koray Arslan, 22 Şubat 1992 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Belediye İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra Kuleli Askeri Lisesi'ne geçti ve buradaki eğitimini başarıyla tamamladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Kara Harp Okulu'na başlayarak askeri kariyerine adım attı ancak daha sonradan buradan ayrıldı. Üniversite sınavında gösterdiği üstün başarı sayesinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Koray Arslan, tıp dünyasına adım attı. Mezuniyetinin ardından ilk görevini Amasya Taşova Devlet Hastanesi'nde üstlendi. Buradaki tecrübelerinin ardından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde asistanlık yaptı. Mesleki yolculuğu, yalnızca Türkiye'deki başarılarıyla sınırlı kalmadı. İngilizce ve Sırpça dillerini akıcı bir şekilde konuşabilen Koray Arslan, Almanya'da devlet desteğiyle görev aldığı bir klinikte hem Türkiye'yi temsil etti hem de uluslararası alanda eğitim fırsatları yakaladı. Daha sonra Amasya Suluova Devlet Hastanesi'nde görev yapmaya başlayan Koray Arslan, sınır dışı hekim görevlendirmesi kapsamında Kuzey Irak Üst Bölgesi'nde hizmet vererek görevini başarıyla tamamladı. 2025 yılının Şubat ayında, ikinci görevlendirilmesinde şehit düşen Koray Arslan, evli olup yaşamını örnek bir şekilde sürdürmesiyle mesleğinde ve özel hayatında büyük takdir topladı. - SAMSUN