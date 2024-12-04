Şehit konvoyundaki kazada yaralı sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şehit konvoyundaki kazada yaralı sayısı 6'ya yükseldi

Şehit konvoyundaki kazada yaralı sayısı 6\'ya yükseldi

Adana'da yapılan törenin ardından Feke ilçesine doğru giden şehit konvoyundaki bir otomobil kazaya karıştı.

04.12.2024 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yapılan törenin ardından Feke ilçesine doğru giden şehit konvoyundaki bir otomobil kazaya karıştı. Kazada yaralananların sayısı 6'ya yükseldi.

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine doğru yola çıktı. Kozan'ın Horzum Mahallesi Tersakan mevkiinde şehidin konvoyundaki 01 SE 010 plakalı otomobil karşı yönden gelen 01 D 6771 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan şehidin halası Hamide Özata, oğlu Ertuğrul Özata, gelini Esra Özata ve kamyonette bulunan sürücü Naci Karatop, Seyhan Karatop ve Duran Kavukkucak yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, adana, Kaza, Feke, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit konvoyundaki kazada yaralı sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika


15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
14:25 Narin’in ağabeyi sanık Enes Güran’ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA’ya ilişkin rapor talepleri reddedildi Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
20:28 Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti
20:23 Aydın’da 4 büyüklüğünde deprem Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
20:05 Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi
19:57 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi
19:51 Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 15:53:39. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit konvoyundaki kazada yaralı sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.