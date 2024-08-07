Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası\'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının büyümeden söndürülmesiyle mühimmat deposunun bulunduğu bölgede olası bir facia önlendi. Soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

07.08.2024 14:42
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ulaşan itfaiye ve orman ekipleri yangını daha fazla yayılmadan kısa süre içerisinde kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Turgutlu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası içerisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisi ile büyüyerek yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede mühimmat deposunun bulunduğu da öğrenilirken, ekiplerin hızlı müdahalesi muhtemel bir facianın da önüne geçti.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika


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