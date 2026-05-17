Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Emrah Koç'un türkü söylediği anlara ilişkin görüntüler duygulandırdı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli şehit polis memuru Emrah Koç'un bir iş yerinde mesai arkadaşıyla türkü söylediği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler izleyenleri duygulandırırken, şehit polisin cenazesinin defnedilmek üzere Çorlu'dan memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit Polis Emrah Koç'un türkü görüntüleri duygulandırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.