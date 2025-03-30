Şehit polis memuru törenle memleketine uğurlandı

Şanlıurfa'da görev başında fenalaşan polis memuru, kaldırdığı hastanede şehit oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da görevi başında fenalaşarak şehit olan polis memuru Mesut Acar, düzenlenen törenin ardından memleketi Muş'a uğurlandı.

Şanlıurfa'da görevi başında fenalaşan polis memuru Mesut Acar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit olan polis memuru Mesut Acar için tören düzenlendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Milletvekilleri İbrahim Eyüpoğlu ve Abdurrahim Dusak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ile şehidin ailesi katıldı. Tören boyunca şehidin eşi Ecem Acar, oğlu Ali Asaf Acar ve kardeşleri gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende, Dergah Cami müezzini İbrahim Onat'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ramazan Tolan dualar etti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy birer konuşma yaparak, kederli aileye, yakınlarına ve polis teşkilatına baş sağlığı dileğinde bulundu.

Yapılan duaların ardından, şehit Mesut Acar'ın naaşı karayoluyla Muş'un Hasköy ilçesine gözyaşları arasında uğurlandı.