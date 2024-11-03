Şehit polis Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
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Şehit polis Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Şehit polis Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı İstanbul Bakırköy'de trafik kazasına müdahale ettiği sırada İETT otobüsünün çarpması sonucunda hayatını kaybeden polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

03.11.2024 20:04
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Şehit polis Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'de trafik kazasına müdahale ettiği sırada İETT otobüsünün çarpması sonucunda hayatını kaybeden polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şehit Yürümez'in naaşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardında toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a gönderilecek.

Sabah saatlerinde polis memuru Ogün Yürümez, Bakırköy'de maddi hasarlı kazaya müdahale ettiği sırada İETT otobüsünün çarpması sonucunda şehit oldu. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği öğrenildi. Şehit polis Yürümez son yolculuğuna uğurlanmak için memleketi Giresun'a gönderilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehit polis Ogün Yürümez'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika


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