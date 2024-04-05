Samsun'un Bafra ilçesinde, "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında Büyük Cami'de şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.
Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla cuma namazı öncesi, görevleri başında şehit düşen teşkilat mensupları ve tüm şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu. Cami çıkışında toplum destekli polis ekipleri tarafından kandil şekeri ikram edildi, trafik güvenliği eylem planı ve dolandırıcılık konularında broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.
Programa Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, daire müdürleri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi - Son Dakika
Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1014 uyuşturucu hap ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Bolu'da polis ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'ne girmesi yasak olan ve kask takmayan motosiklet sürücülerine ceza keserek kurallara uymalarını sağladı. Ayrıca Cumhuriyet Caddesi'nde de denetimler yapıldı ve cezalar uygulandı. Bayram boyunca da önlemler sıkılaştırılacak.
Samsun'da tüfekle havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye düşüren E.K. isimli şahsın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda E.K. suç aleti tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Pınarönü köyünde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen kamyonet 3 yaşındaki Belinay Akman'a çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kendilerini avukat olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapan çete üyeleri İstanbul'da yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.