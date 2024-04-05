Samsun'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

Samsun\'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında Büyük Cami'de şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

05.04.2024 16:20  Güncelleme: 16:27
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Samsun'un Bafra ilçesinde, "10 Nisan Polis Haftası" etkinlikleri kapsamında Büyük Cami'de şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla cuma namazı öncesi, görevleri başında şehit düşen teşkilat mensupları ve tüm şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu. Cami çıkışında toplum destekli polis ekipleri tarafından kandil şekeri ikram edildi, trafik güvenliği eylem planı ve dolandırıcılık konularında broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Programa Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, daire müdürleri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi - Son Dakika
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