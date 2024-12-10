Şehit Teğmen'in son tebessümü: Doğum günü görüntüleri hüzne boğdu - Son Dakika
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Şehit Teğmen'in son tebessümü: Doğum günü görüntüleri hüzne boğdu

Isparta'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden biri olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce silah arkadaşlarının sürpriz doğum günü kutlaması yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

10.12.2024 13:38
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Isparta'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden biri olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce silah arkadaşlarının sürpriz doğum günü kutlaması yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında düşen helikopterde 6 asker şehit olmuştu. Şehit askerlerden biri olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25), kazadan bir gün önce silah arkadaşlarının sürpriz doğum günü kutlaması yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Teğmen Kalyoncu'nun arkadaşlarının hazırladığı sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemediği ve pastanın mumlarını üflediği anlar yer aldı. Arkadaşlarının alkışları arasında gülen Kalyoncu'nun bu görüntüleri, görenleri duygulandırdı.

"Son doğum günü tebessümüyle hafızalarımızda kalacak"

Kaza haberiyle yasa boğulan silah arkadaşları ve ailesi, şehidin doğum günü kutlamasının bu anlamlı anlarını unutamadıklarını dile getirdi. Sosyal medyada binlerce kişi, "Son doğum günü tebessümüyle hafızalarımızda kalacak" diyerek Teğmen Kalyoncu'nun aziz hatırasını andı.

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu, bugün ilçede düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Şehitler için başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Doğum Günü, Ceyhun, Teğmen, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Teğmen'in son tebessümü: Doğum günü görüntüleri hüzne boğdu - Son Dakika


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