Şehit Teğmen Tunahan Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Teğmen Tunahan Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Tunahan Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı(24), memleketi Samsun'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

10.12.2024 22:09
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Şehit Teğmen Tunahan Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN - Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Tunahan Dağlı(24), memleketi Samsun'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kara Havacılık Okulu'na ait UH-1 tipi askeri helikopter, Isparta'nın Keçirborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayarak bir akaryakıt istasyonu yakınlarına düştü. Kazada 6 asker şehit oldu. Kazada hayatı kaybeden askerlerden Teğmen Tunahan Dağlı'nın naaşı memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi. Esentepe Mahallesi Vezirevler Caddesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Helalliğin ardından cenaze, Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne getirildi. Şehidin cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Esentepe Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan şehidin 2 kardeşi, annesi Fatma Dağlı ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin babasının 7 yıl önce kanser hastalığından hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kaymakamlar, belediye başkanları, il müdürleri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehit Teğmen Tunahan Dağlı, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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