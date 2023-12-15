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Şehit Uzman Çavuş Yetişen'in naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Yetişen'in naaşı memleketine uğurlandı

Bitlis'te silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen (29) törenle memleketine uğurlandı.

15.12.2023 - 11:28,
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Şehit Uzman Çavuş Yetişen'in naaşı memleketine uğurlandı

BİTLİS - Bitlis'te silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen törenle memleketine uğurlandı.

Bitlis merkeze bağlı Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığında görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Yetişen, silah kazası sonucu ağır yaralandı. Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılan Yetişen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Uzman Çavuş Yetişen için İl Jandarma Komutanlığı önünde tören düzenlendi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yetişen'in cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunularak özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından Uzman Çavuş Yetişen'in naaşı omuzlarda cenaze aracına taşındı. Cenaze aracıyla Muş'a götürülen şehidin cenazesi, buradan da uçakla memleketi Adana'ya uğurlandı.

Törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, 10. Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Haşim Bildiş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Güroymak İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ahmet Barış Ulucanlı, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Yetişen\'in naaşı memleketine uğurlandı
Kaynak: İHA
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Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehit Uzman Çavuş Yetişen'in naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Uzman Çavuş Yetişen'in naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
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