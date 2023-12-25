Şehit Yasin Karaca'nın naaşı memleketi Tokat'a ulaştı

TOKAT - Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın naaşı memleketi Tokat'a ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyü nüfusuna kayıtlı olan Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın naaşı memleketi Tokat'a ulaştı. Hakkari'de yapılan törenin ardından Karaca'nın naaşı memleketi Tokat'a geldi. Şehidin naaşı Tokat havalimanında karşılandı. Şehidin naaşını karşılamaya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve aile yakınları katıldı. Şehidin cenazesi silah arkadaşlarının omzunda taşınarak cenaze aracına taşındı. Şehidin cenaze namazı, yarın öğle namazına müteakip memleketi Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde kılınacak. Şehidin naaşı Ormandibi köyünde toprağa verilecek.