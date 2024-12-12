Şehitkamil\'de tarihi geçmiş 494 koli ürün imha edildi

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Gaziantep'te ürünlerin üzerine bulunan etiketleri tinerle değiştirerek, halk sağlığı ile oynamak isteyen işletmeye Şehitkamil Belediyesi Zabıta ekipleri fırsat vermedi. Yapılan denetimlerde firmaya kodekse aykırı etiketlemeden dolayı işlem yapılırken, 494 koli ürün de imha edildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını koruma ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Önceki gün Sanayi Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında gerçekleşen denetimlerde, zabıta ekipleri bir işletmede bulunan ürünlerin son kullanım tarihlerinin silindiğini fark etti.

Silime işleminin tiner ile yapıldığını tespit eden ekipler, kodekse aykırı etkiletme yapılan iki markaya ait 494 koli ürün tespit etti. Ürünler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri nezaretinde presli çöp arabasına atılarak imha edildi.

Firma hakkında ise işlem başlatıldı. - GAZİANTEP