Şehitkamil'de tarihi geçmiş 494 koli ürün imha edildi - Son Dakika
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Şehitkamil'de tarihi geçmiş 494 koli ürün imha edildi

Şehitkamil\'de tarihi geçmiş 494 koli ürün imha edildi

Gaziantep'te ürünlerin üzerine bulunan etiketleri tinerle değiştirerek, halk sağlığı ile oynamak isteyen işletmeye Şehitkamil Belediyesi Zabıta ekipleri fırsat vermedi.

12.12.2024 12:01  Güncelleme: 12:04
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Gaziantep'te ürünlerin üzerine bulunan etiketleri tinerle değiştirerek, halk sağlığı ile oynamak isteyen işletmeye Şehitkamil Belediyesi Zabıta ekipleri fırsat vermedi. Yapılan denetimlerde firmaya kodekse aykırı etiketlemeden dolayı işlem yapılırken, 494 koli ürün de imha edildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını koruma ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Önceki gün Sanayi Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında gerçekleşen denetimlerde, zabıta ekipleri bir işletmede bulunan ürünlerin son kullanım tarihlerinin silindiğini fark etti.

Silime işleminin tiner ile yapıldığını tespit eden ekipler, kodekse aykırı etkiletme yapılan iki markaya ait 494 koli ürün tespit etti. Ürünler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri nezaretinde presli çöp arabasına atılarak imha edildi.

Firma hakkında ise işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehitkamil'de tarihi geçmiş 494 koli ürün imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehitkamil'de tarihi geçmiş 494 koli ürün imha edildi - Son Dakika
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