Şehitkamil\'de Okul Denetimleri Başladı

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Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için okul çevresinde ve kantinlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı heyecanı bugün başladı. Öğrenciler ve veliler, yeni eğitim döneminin ilk gününde okulların yolunu tuttu. Şehitkamil ilçesinde de binlerce öğrenci, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Okul çevresi ve kantinlerde sıkı denetim

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Şehitkamil'de güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı sağlamak için yapılan denetimler, tüm okul çevrelerinde sıkı bir şekilde yapıldı. Özellikle okul önlerinde ve yakınlarında satış yapan seyyar satıcılar, iş yerleri ve okul kantinleri detaylı bir şekilde incelendi.

Fahiş fiyata geçit yok

Zabıta ekipleri, hijyen kurallarına uygun olmayan ürünlerin satışını engelleyerek, öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak için titizlikle çalıştı. Ayrıca, kantinlerde satılan ürünlerin fiyat ve etiket kontrolü yapılarak, fahiş fiyat uygulamalarına karşı da önlem alındı. Denetimlerde, hijyen şartlarını sağlamayan ve mevzuata aykırı satış yapan iş yerlerine cezai işlem uygulanırken, birçok iş yeri ve kantin yetkilisine de uyarılar yapıldı.

Okullar ve veliler memnuniyetle karşıladı

Öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için yapılan denetimler, veliler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Veliler, zabıta ekiplerinin bu titiz çalışmasının öğrencilerin güvenliği açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, Şehitkamil Belediyesi'ne teşekkür etti. - GAZİANTEP