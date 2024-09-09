Şehitkamil'de Okul Denetimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şehitkamil'de Okul Denetimleri Başladı

Şehitkamil\'de Okul Denetimleri Başladı

Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için okul çevresinde ve kantinlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

09.09.2024 16:04  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmeleri için okul çevresinde ve kantinlerde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı heyecanı bugün başladı. Öğrenciler ve veliler, yeni eğitim döneminin ilk gününde okulların yolunu tuttu. Şehitkamil ilçesinde de binlerce öğrenci, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Okul çevresi ve kantinlerde sıkı denetim

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Şehitkamil'de güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı sağlamak için yapılan denetimler, tüm okul çevrelerinde sıkı bir şekilde yapıldı. Özellikle okul önlerinde ve yakınlarında satış yapan seyyar satıcılar, iş yerleri ve okul kantinleri detaylı bir şekilde incelendi.

Fahiş fiyata geçit yok

Zabıta ekipleri, hijyen kurallarına uygun olmayan ürünlerin satışını engelleyerek, öğrencilerin sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak için titizlikle çalıştı. Ayrıca, kantinlerde satılan ürünlerin fiyat ve etiket kontrolü yapılarak, fahiş fiyat uygulamalarına karşı da önlem alındı. Denetimlerde, hijyen şartlarını sağlamayan ve mevzuata aykırı satış yapan iş yerlerine cezai işlem uygulanırken, birçok iş yeri ve kantin yetkilisine de uyarılar yapıldı.

Okullar ve veliler memnuniyetle karşıladı

Öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için yapılan denetimler, veliler tarafından da memnuniyetle karşılandı. Veliler, zabıta ekiplerinin bu titiz çalışmasının öğrencilerin güvenliği açısından büyük bir önem taşıdığını belirterek, Şehitkamil Belediyesi'ne teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, 3-sayfa, Zabıta, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehitkamil'de Okul Denetimleri Başladı - Son Dakika


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:01:00. #1.11#
SON DAKİKA: Şehitkamil'de Okul Denetimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement