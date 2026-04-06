Şelaleden Suya Atlayan Kişiye Para Cezası

Mersin'in Tarsus ilçesinde şelale üzerindeki köprü korkuluklarından suya atlayan kişiye, polis ekiplerince idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından şelaleden suya atlayan H.İ.A. isimli şahsa 2 bin 944 lira idari para cezası kesildi.

Öte yandan, bölgede yaşanan tehlikeye rağmen benzer olayların devam etmesi dikkat çekti. 3 gün önce yine aynı noktada bir gencin suya atladıktan sonra akıntıya kapılarak kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MERSİN