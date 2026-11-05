İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı - Son Dakika
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İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

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İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı
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İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı
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İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti, hayatını kaybeden babası Hamid Alidoosti'nin Tahran'da düzenlenen cenaze törenine başörtüsüz katıldı. Ülkesindeki zorunlu başörtüsü uygulamasına karşı daha önce de tavır alan ünlü oyuncu, cenazede babasının tabutunu taşıyan isimler arasında yer aldı.

İran sinemasının uluslararası alanda tanınan isimlerinden Taraneh Alidoosti, babası Hamid Alidoosti'nin vefatıyla büyük üzüntü yaşadı. Ünlü oyuncu, 3 Kasım'da Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde babasına son görevini yerine getirdi. Törende başörtüsü takmayan Alidoosti'nin görüntüleri dikkat çekti.

BABASININ TABUTUNU OMUZLADI

Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sevenleriyle birlikte katılan Alidoosti, babasının tabutunu taşıyan isimler arasında yer aldı. Siyah kıyafetleriyle törene katılan oyuncunun başörtüsü kullanmaması, İran'da kadınların kamusal alanlarda uymak zorunda olduğu kıyafet kuralları nedeniyle öne çıktı.

İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

DAHA ÖNCE DE BAŞÖRTÜSÜ PROTESTOLARINA DESTEK VERMİŞTİ

İran'da kadın haklarına ilişkin açıklamalarıyla tanınan Taraneh Alidoosti, 2022 yılında Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara destek veren sanatçılar arasında yer almıştı. Zorunlu başörtüsü uygulamasına karşı tavrını açıkça ortaya koyan oyuncu, protestolarla bağlantılı açıklamaları nedeniyle aynı yıl gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

OSCAR ÖDÜLLÜ FİLMİN BAŞROLÜNDE YER ALMIŞTI

Taraneh Alidoosti, İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin 2016 yapımı "Satıcı" (The Salesman) filmindeki performansıyla uluslararası alanda tanınırlığını artırdı. Film, 2017 yılında En İyi Yabancı Dilde Film Oscar'ını kazandı. İran sinemasının önemli oyuncuları arasında gösterilen Alidoosti, sanat kariyerinin yanı sıra kadın hakları konusundaki açıklamalarıyla da tanınıyor.

Óscar PérezMagazinTahranİranSon Dakika

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