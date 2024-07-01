Selçuk Belediye Başkanı: Yangın felaketleri karşısında bakışımızı değiştirmeliyiz - Son Dakika
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Selçuk Belediye Başkanı: Yangın felaketleri karşısında bakışımızı değiştirmeliyiz

Selçuk Belediye Başkanı: Yangın felaketleri karşısında bakışımızı değiştirmeliyiz

Selçuk sınırları içerisindeki Arvalya mevkii ve Pamucak bölgesinde yaşanan yangın felaketinin ardından Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, yangınların tüm yaşamı tehdit ettiğini ve önlem almanın gerekliliğini vurguladı.

01.07.2024 11:22  Güncelleme: 11:23
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Selçuk sınırları içerisindeki Arvalya mevkii ve Pamucak bölgesinde yaşanan yangın felaketinin ardından gün boyu yangın alanında incelemelerde bulunan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yaşadığımız yangın felaketleri, henüz yaz aylarının başında tüm yaşamımızı tehdit etmeye başladı ve önümüzde tarihi seviyelere varacak kavurucu bir yaz bizi bekliyor. Yangın başta olmak üzere tüm doğal afetlere karşı bakışımız değiştirmek zorundayız." dedi.

Yangın bölgelerindeki incelemerinin ardından açıklama yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ülkemizin dört bir yanında yaşanana felaketlerin bir örneğini de doğanın, tarımın ve tarihin kenti Selçuk'ta acı bir tecrübeyle yaşadıklarını ifade etti. Başkan Sengel, "İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve insan yaşamının kusurlu ve hatalı gidişatı sebebiyle yaşadığımız yangın felaketleri, henüz yaz aylarının başında tüm yaşamımızı tehdit etmeye başladı ve önümüzde tarihi seviyelere varacak kavurucu bir yaz bizi bekliyor. Artık yangın başta olmak üzere tüm doğal afetlere karşı bakışımız değiştirmek zorundayız. Kalıcı, önleyici ve gerek kamusal gerekse sivil tüm paydaşların görev ve sorumlulukları gereği katılımcı oldukları bir önleyici afet stratejisini oluşturmak ve yaşama geçirmek mecburiyetindeyiz. Halihazırdaki alışkanlıklarımız, duyarlılıklarımız ve hazırlıklarımız, ortak yaşamımızı böylesine hayatı derecede tehdit eden risklerle başa çıkmamıza imkan sağlamıyor. Biz Efes Selçuklu yurttaşlar ve Selçuk Belediyesi olarak, yaklaşık bir yıl önce ilkini gerçekleştirdiğimiz Dayanıklı Kentler Konferansı'ndan devraldığımız deneyimle birlikte; karşı karşıya olduğumuz afet risklerine yönelik somut, uygulanabilir ve toplumun her kesimini kapsayan bir afet yönetim stratejisini planlamak ve uygulamak üzere bugünden itibaren harekete geçeceğimizi tüm Türkiye kamuoyu ile paylaşıyoruz." dedi.

Bir daha benzer felaketler olmasın diye temenni etmeyi değil, muhtemel riskleri ortadan kaldıracak önlemleri planlayarak uygulamayı tercih etiklerini kaydeden Başkan Sengel, "Bu ülke bizim, bu cennet vatanda ortak geleceğimiz hepimizin..." diye sözlerini tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Selçuk Belediye Başkanı: Yangın felaketleri karşısında bakışımızı değiştirmeliyiz - Son Dakika

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