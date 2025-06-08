Selde kaybolan Hüseyin Aydın'ın cesedi bulundu

Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde 3 Haziran'da sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan ve sel sularına kapıldığı tahmin edilen Hüseyin Aydın (72) için bölgede AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

200 EKİP KATILDI

Bayram boyunca devam eden arama çalışmalarında ekipler Sera Gölü bölgesine yoğunlaştı. Termal dron cihazı eşliğinde arama çalışmaları gerçekleştirilirken, arama çalışmalarına çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber 200'ün üzerinde ekip katıldı.

EŞOFMANLARI DEREDE BULUNMUŞTU

67 araç, 15 dron, 10 bot ile 11 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürerken, eşofmanları Çarşamba günü yapılan çalışmalarda dereye düştüğü yerden 400 metre mesafede bulunmuştu.

TALİHSİZ ADAM 11 KM SÜRÜKLENMİŞ

Bugün yapılan çalışmalar sonrasında ise evinden 11 km aşağıdaki Sera Gölü içerisinde cansız bedeni bulundu.