Selde Mahsur Kalan Anne Kızını Kurtardı

Ankara Keçiören'de su basan evinde kız çocuğuyla birlikte mahsur kalan kadın, kızını kendi imkanlarıyla kurtardığını söyledi.

Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 1071. Sokak'ta yer alan Çağla apartmanının alt katındaki dairenin duvarları, dün meydana gelen sel nedeniyle yıkıldı. Evde 10 yaşındaki kız çocuğu E.T. ile annesi Asuman Paker mahsur Kaldı. Kurtarılan anne ile kızı geceyi hastanede geçirmelerinin ardından taburcu edildi. Yaşadığı durumla ilgili konuşan Paker, "İşten gelmiştim. Kızımla evdeydim. Yağmur çok şiddetliydi. Evden çıkmamızı söylediler. Çıkmaya çalışırken cam patladı. İçeriye su doldu. Eşyalar yığıldı. Su boyumuzu aştı. Duvarlara tutunmaya çalıştım. Çok korktum. Çocuğumu kendim kurtardım. Çok fazla direndim. Her şeyim gitti. Çocuklarımla tek başıma mücadele veriyordum. Geceyi kızımla hastanede geçirdik. Parmağım kırık. Diğer parmağım kesildi. Kalçamda sekiz dikiş var. Ayak parmağımda da hasar var. Canım çok yanıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evimi öyle görünce çok kötü oldum. Her şeyim içindeydi. Birikimlerimin hepsi gitti. Her şeyim yerle bir oldu. Yetkililer bana el uzatsın, yardım etsin. Çocuklarımla bir başımayım, lütfen bana yardım etsinler. Bugüne kadar her şeyi tek başıma yapmaya çalıştım" dedi. - ANKARA