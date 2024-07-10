Sele kapılan çoban 30 kilometre sürüklendi, cansız bedeni Ağrı'da bulundu
ERZURUM - Erzurum'un Karayazı ilçesinde debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan Yakıp Eren'in cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 30 km uzakta Ağrı'nın Tutak ilçesi Gülçiçek Köyü'nde bulundu.
Erzurum'da 3 gündür etkisini sürdüren sağanak yağış Karayazı ilçesinde etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken kaybolan Yakıp Eren'in arama çalışmaları sabah saatlerinde sonuçlandı.
Karayazı'nın Sukonak Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 23 yaşındaki Yakıp Eren yanındaki arkadaşıyla birlikte debisi yükselen dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Sel suyunda sürüklenen Yakıp Eren gözlerden kaybolurken, yanındaki arkadaşı sudan çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarına Rize'den gelen ekiplerde destek verdi.
Üzüntülü haber ise sabah saatlerinde Yakıp Eren'in kaybolduğu yerden yaklaşık 30 km uzaklıktaki Ağrı'nın Tutak ilçesi Gülçiçek Köyü'nden geldi. Erzurum'dan sele kapılan Yakıp Eren'in cansız bedeni bölgeden geçen derede bulundu.
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