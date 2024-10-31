Manisa'nın Selendi İlçe Emniyet Amirliği 2 araç takviyesiyle güçlendirildi.
2024 model araçla güçlendirilen emniyet amirliği araçlarından birinin trafik hizmetlerinde diğerinin de asayiş ekipleri tarafından kullanılacağı öğrenildi. Emniyet yetkililerince İlçe Emniyet Amirliği'ne gönderilen yeni 2 araçla vatandaşlara daha güvenli bir şekilde hizmet edileceği bildirildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Selendi Emniyet Amirliği'ne 2 Yeni Araç - Son Dakika
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