Selim\'de yolcu minibüsü orta refüje çıktı

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Selim'de tali yoldan ana yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan yolcu minibüsü orta refüje çıktı.

Kaza: Kars'ın Selim ilçesinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 36 M 9023 plakalı Sarıkamış Belediyesi Özel Halk Otobüsü Kars- Erzurum kara yolunda, tali yoldan ana yola çıkan M. N.K. yönetimindeki 41 AEU 884 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yapınca orta refüje çıkarak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, minibüste maddi hasar oluştu.

Bir süre yol trafiğe kapanırken, kazaya karışan ve orta refüje çıkan minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS