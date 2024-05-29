Selin vurduğu Alaca böyle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Selin vurduğu Alaca böyle görüntülendi

Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Alaca ilçesi havadan görüntülendi. Alaca ilçesinde dün akşam yaşanan sağanak yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu oluşan sel nedeniyle ilçede 20'ye yakın evi su basarken, tarım arazileri sular altında kaldı. Ayrıca bazı kümes hayvanları da sel suları nedeniyle telef oldu. Selin ardından teyakkuza geçen Alaca Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Şerif Arslan da selin vurduğu bölgelerde inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

29.05.2024 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selin vurduğu Alaca böyle görüntülendi

ÇORUM - Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Alaca ilçesi havadan görüntülendi.

Alaca ilçesinde dün akşam yaşanan sağanak yağış sele neden oldu. Derelerin taşması sonucu oluşan sel nedeniyle ilçede 20'ye yakın evi su basarken, tarım arazileri sular altında kaldı. Ayrıca bazı kümes hayvanları da sel suları nedeniyle telef oldu. Selin ardından teyakkuza geçen Alaca Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Şerif Arslan da selin vurduğu bölgelerde inceleme yaparak ççalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dün akşam bölgede etkili olan dolu karışımı sağanak yağışın ilçede hasara neden olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Kalecikkaya, Külah, Mehmetbeyli, Çelebibağ, Kıcılı, Eskiyapar köylerinin oluşturduğu bölgeden gelen derelerin taşması sonucu oluşan sen ilçemize kadar ulaştı. Denizhan mahallesi terminal sokak Zafer sokak, TOKİ konutları ve çevresinde bulunan 20'ye yakın evde su baskınlarından dolayı hasarlar oluştu. İlçede ekim yapan çiftçilerin mahsulleri dolu ve selden dolayı zarar gördü. Belediyemize ait ekipler dün akşam saatlerinden itibaren su baskınları olan bölgelerde halen çalışmalarını sürdürüyor. Allah'a şükür can kaybımız yok bazı vatandaşlarımızın beslediği kümes hayvanları telef oldu. Yüce Allah bizi bu tür afetlerden korusun ilçe halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Şerif Arslan, İnceleme, Çorum, Alaca, Çevre, Doğa, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Selin vurduğu Alaca böyle görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Bursa’da baba dehşeti 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu Bursa'da baba dehşeti! 3 çocuğunu öldürüp polise teslim oldu
18:25 Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye’yi ilgilendirmez Miçotakis Ege planından vazgeçmiyor: Türkiye'yi ilgilendirmez
17:32 Okul basıp öğretmeni darp edenler serbest bırakıldı Okul basıp öğretmeni darp edenler serbest bırakıldı
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
19:59 Aziz Yıldırım transferi bitirdi Jose Mourinho imzayı attı Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
19:36 En pahalı futbolculardan biri oldu Arda Güler’e biçtikleri değere bakın En pahalı futbolculardan biri oldu! Arda Güler'e biçtikleri değere bakın
19:24 Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha Devlet hastanesindeki diyaliz skandalından bir ölüm haberi daha
18:32 Aziz Yıldırım’ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı Aziz Yıldırım'ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı
18:05 Kutlamalarda veda eder gibiydi Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’dan ayrılıyor Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor
17:26 Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım Fred, dondurmacıdan çalım yedi Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım! Fred, dondurmacıdan çalım yedi
17:19 Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
17:14 “Geç saatte dışarı çıkma“ cinayeti 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü "Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 20:29:51. #1.12#
SON DAKİKA: Selin vurduğu Alaca böyle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement