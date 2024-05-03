Semaverde tiner patladı: 1 yaralı - Son Dakika
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Semaverde tiner patladı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi çay demlemek için semavere döktüğü tinerin patlaması sonucu yaralandı. İş yerinde meydana gelen olayda, semaverden yükselen alevlerin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklara neden olduğu belirtildi. Yaralı, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

03.05.2024 00:35
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Semaverde çay demlemek için tiner döktüğü tiner patladı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi çay demlemek istediği semavere döktüğü tinerin patlaması sonucu yaralandı.

Olay, Ereğli İlçesi Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Ercan Yıldırır (41), açık alanda çay demlemek için hazırladığı semavere tiner döktü. Yıldırır, tinerin bir anda patlaması sonucu yaralandı. Semaverden yükselen alevler, Ercan Yıldırır'ın bacak, kol ve elleri ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Ercan Yıldırır, çevredekilerin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği yer ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Semaverde tiner patladı: 1 yaralı - Son Dakika

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