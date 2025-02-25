Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası - Son Dakika
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Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası

Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç\'a hapis cezası

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Serdar Ortaç'ın davasında karar çıktı. Ortaç'ın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

25.02.2025 10:50
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Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Serdar Ortaç'ın davasında karar çıktı. Ünlü sanatçı için 'Yasa dışı bahse teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

10 AY HAPİS CEZASI ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Ortaç'ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

ADLİ KONTROL KALDIRILDI

Mütalaada Serdar Ortaç için, 'Yasadışı bahise teşvik ve reklam suçlarından 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep edildi. Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasadışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Serdar Ortaç'ın avukatı, ev hapsi kararının kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti 'Ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vermişti.

Kaynak: İHA

Serdar Ortaç, 3-sayfa, Hukuk, Spor, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Casper:
    Birşey Olmaz serbest 25 1 Yanıtla
  • Yasin istek:
    400 tl ne cok bee.adaletini seveyim canim ulkem.ama adam haketti bu cezayı hak yerini buldu sonunda 10 0 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Kumar Böyle birşey işte. sonunda kazandığını zannetsen bile hayatın böyle kararır. KUMAR OYNAMAYIN!! 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    dokunmayın kara bibere 4 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    sonuc sığır herkes serbest 0 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    memedali neden serbestkı 0 0 Yanıtla
  • Muzaffer Durmaz:
    Bunu bi yil iceri alsaniz belki kurtulur kumardan. 0 0 Yanıtla
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