Serdar Ortaç Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Serdar Ortaç Mahkemeye Sevk Edildi

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Yasadışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan Serdar Ortaç, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

12.11.2024 03:51
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Serdar Ortaç tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi: "Çok üzgünüm, topluma kötü örnek oldum"

İSTANBUL - İstanbul'da 'yasadışı bahse teşvik' iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Serdar Ortaç basın mensuplarına ise, "Çok üzgünüm doğru değil ama topluma kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi.

İstanbul'da "yasadışı bahse teşvik" iddiası üzerine gözaltına alınan aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesine başlandı. İfade işlemleri tamamlanan Serdar Ortaç tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarına konuşan Ortaç, "Çok üzgünüm doğru değil ama topluma kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm" dedi.

Kaynak: İHA

Serdar Ortaç, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Serdar Ortaç Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika

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