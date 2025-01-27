Serdivan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Yaşında Gözaltı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde ekiplerce yürütülen operasyonda, S.S.A. (17) isimli şahsın üst ve evinde yapılan aramada; 41 gram amfetamin, 59 adet sentetik hap ve 22 gram bonzai ele geçirildi. S.S.A. gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA