Serenay Sarıkaya: İtibarsızlaştırma çabası - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya: İtibarsızlaştırma çabası

Serenay Sarıkaya, menajer soruşturmasında ifade vererek, itibarına yönelik haksız iddialara yanıt verdi.

15.01.2025 23:23
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Menajer soruşturmasında ifade veren Serenay Sarıkaya: "Dişimle, tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil"

İSTANBUL - Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Sarıkaya ifade sonrası yaptığı açıklamada, "Dişimle, tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilmişti. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Yaklaşık 30 dakika ifade verdi

Soruşturma çerçevesinde oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye vatandaş girişinden giren Sarıkaya, avukatı ile birlikte daha sonra Talimat Bürosu'nda yaklaşık 30 dakika ifade verdi.

"Kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bu iddialar ve iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım"

İfade işlemlerinin ardından adliyenin B kapısı önünde basın mensuplarına açıklama yapan Sarıkaya, "Her şey yolunda, bir problem yok çok şükür. Hakkımızda çıkan yalan ve iftira. Gerçekten noktasına, virgülüne kadar aslı astarı olmayan gerçek dışı iddiaların son bulması için ifademe başvuruldu. İfademi verdim, hiçbir problemim yok. Kendi adıma, benim adıma da yönlendirilen bu iddialar ve iftiralarla alakalı ben de hukuki bir süreç başlatacağım. Şu anda soruşturma kapsamında olduğu için başka söyleyebileceğim bir şey yok. Dişimle tırnağımla bu günlere gelmişim, bu bir itibarsızlaştırma çabası ama sorun değil. Bu işler böyle olmaz. Zaten gerçek çok net bir şekilde ortada. O yüzden ifademizi verdik ve gidiyoruz. Sürece bakacağız. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serenay Sarıkaya: İtibarsızlaştırma çabası - Son Dakika

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