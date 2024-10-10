Serhat Akın'a Saldırı: 7 Şüpheliye 20 Yıl İstem - Son Dakika
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Serhat Akın'a Saldırı: 7 Şüpheliye 20 Yıl İstem

Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda 7 şüpheli hakkında 20 yıl hapis cezası talep edildi.

10.10.2024 20:00
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Beykoz'da, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a silahlı saldırı düzenlenmesi olayına ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede 7 şüpheli hakkında 20 yıl hapis cezası istendi.

Beykoz Kavacık'ta 26 Eylül 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen şahısların silahlı saldırısına uğramıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede, Serhat Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olup, hayat fonksiyonlarına etkisinin adli tıp kurumu raporuna göre ağır nitelikte olduğu kaydedildi.

Fezlekede, yurtdışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin fikir ve eylem birliği içerisinde olay öncesi ve sonrası hareket etmesi, daha önceden olay mahallinde keşif yapılmış olduğunun kamera kayıtlarından tespit edilmiş olması, gizliliği sağlamaya yönelik olayda maske ve kaskın kullanılması, ateş eden şüpheli ile mağdur arasındaki 3-4 metre gibi yakın bir mesafeden 3 el ateş edilmiş olması ve üçünün de isabet bulması ve olayda kullanılan silahın mahiyeti gözetilerek eylemin tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirdiği vurgulandı.

250 bin TL karşılığında eylemi gerçekleştirdiler

Fezlekede, E.Ü'nün saldırıdan önce şüpheliler O.M. ve O.D. ile olay yerinde keşif yapmak ve olayda kullanılan tabanca ve maskeleri temin etmek, İ.T'nin kaçan şüphelilerin saklanmasına yardımcı olmak, M.A'nın eylemin gizliliğini sağlamak için O.D'nin saldırı sırasında kullandığı kaskı temin etmek, Y.G'nin ise olayın azmettiricisi olan H.Ş'den aldığı ve bu işin karşılığı olarak değerlendirilen 250 bin lirayı şüpheliler O.D. ve O.M'ye teslim etmek suretiyle olaya iştirak ettikleri kaydedildi.

7 şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis istemi

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede 7 şüpheli hakkında "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Fezleke, dava açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serhat Akın'a Saldırı: 7 Şüpheliye 20 Yıl İstem - Son Dakika

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