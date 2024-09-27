Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Anı Kamerada - Son Dakika
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Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Anı Kamerada

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Eski milli futbolcu Serhat Akın, Beykoz'da motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı.

27.09.2024 12:51
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Serhat Akın'ın silahla vurulma anı kamerada

İSTANBUL - Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın, Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda ayağından yaralanan Akın, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası saldırı anlarının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Serhat Akın\'a Silahlı Saldırı Anı Kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Anı Kamerada - Son Dakika

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