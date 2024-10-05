Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm

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İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik isimli kişi, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra surlardan atlayarak hayatına son verdi. Çelik'in vahşi cinayetten önce de eski sevgilisi olan kadını kafasını keserek öldürdüğü tespit edildi.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN FOTOĞRAFLARINA TEPKİ YAĞDI

Türkiye'yi sarsan bu olay sonrası sosyal medya ayağa kalkarken diğer yandan akıllara aylar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar geldi. Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu yine tepkilerin hedefi oldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından Kaygılaroğlu'ndan açıklama geldi. Fotoğrafları bir arkadaşının sanat çalışmasına destek vermek için çektiğini söyleyen Kaygılaroğlu, özür diledi. Kaygılaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medya ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere yönelik bir cevap verme ihtiyacı duydum. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum. Saygılarımla."