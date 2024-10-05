Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm - Son Dakika
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Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm

Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm

İstanbul'da Semih Çelik isimli şahsın, iki genç kızı vahşice öldürmesinin yankıları sürerken, ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişte bir sergi için verdiği pozlar tepki çekti. Bir özür mesajı yayımlayan Kaygılaroğlu, "Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim." dedi.

05.10.2024 23:23
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İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik isimli kişi, sevgilisinin başını kesip surlardan aşağıya attıktan sonra surlardan atlayarak hayatına son verdi. Çelik'in vahşi cinayetten önce de eski sevgilisi olan kadını kafasını keserek öldürdüğü tespit edildi.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN FOTOĞRAFLARINA TEPKİ YAĞDI

Türkiye'yi sarsan bu olay sonrası sosyal medya ayağa kalkarken diğer yandan akıllara aylar önce ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun bir sergi için verdiği pozlar geldi. Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu yine tepkilerin hedefi oldu.

ÖZÜR DİLEDİ

Tepkilerin ardından Kaygılaroğlu'ndan açıklama geldi. Fotoğrafları bir arkadaşının sanat çalışmasına destek vermek için çektiğini söyleyen Kaygılaroğlu, özür diledi. Kaygılaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medya ve basında hakkımda çıkan haberlere ve tepkilere yönelik bir cevap verme ihtiyacı duydum. Amacım hayatımdaki özel birinin sanat çalışmasına destek vermekti. Verdiğim destekten ötürü ortaya çıkan görseller toplumumuzda rahatsızlık uyandırdıysa bunu sadece sanat diyerek geçiştiremem ve çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Amacım hiçbir şekilde kötü duygular uyandırmak değildi. Bu sebeple herkesten özür diliyorum. Saygılarımla."

Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm

Uraz Kaygılaroğlu, Semih Çelik, İstanbul, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sergi için verdiği pozlar tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu: Çok üzgünüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunuss Bayern:
    Seninde sana özenenlerinde canı chenneme 82 6 Yanıtla
  • Yildirim Bektas:
    Her pisliği yapın,deyin sonra pişmanım üzgünüm özür dilerim diyin.. 54 1 Yanıtla
  • harun şahan:
    Öyle bir toplumumuz var ki eli ayağı düzgün herkesi ünlü ettiniz bravo. Adam tiktokta yayın yapıyor buluşma düzenliyor binlerce kişi onu görmeye gidiyor ne yaşıyorsunuz siz? 47 3 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    ÖZRÜ KABAHATİNDEN DEHŞET...BUNA DA SANAT DENİLİYOR...YAZIKLAR OLSUN...KINA YAKIN ...HERŞEY SİZİN İÇİN PARA..ŞAN ŞÖHRET...TOPLUM SİZİNLE NEREYE GİDİYOR BELLİ..YALAN MI...? ... 15 0 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    tam gveren. 13 1 Yanıtla
  • Coşkun Taşkıran:
    gvt midem bulandı 7 0 Yanıtla
  • Emir null:
    Sabah programları kadın programları gelin programları yemek programları su bu programları ilk önce bunlardan başlayın tepki vermeye saçma salak terbiyesiz ahlaksız konular işleniyor,toplum bu konulari görüp normallestiriyor, topluma aykırı insanlar unlendiriliyor , ünlü olan bu insanları gençler çocuklar örnek alıyor . ilk önce TV ler kontrol edilmeli RTÜK titiz çalışmalı. sosyal medya ben çocuğumu gencimi dışarı cikarmiyorum kural koyuyorum diyor ebeveyn .. sosyal medya sokaklardan daha tehlikeli ve kontrolsüz bunada çözüm bulunmalı. 6 0 Yanıtla
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