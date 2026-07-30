Serik’te çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ev ve seralara da yakın olan yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Serik ilçesi Bilginler Mahallesi'nde sera ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangına alevleri fark eden mahallesi sakinleri kendi imkanları ile müdahale ederken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra arazözler sevk edildi. Mahalle sakinleri traktörlerinde bulunan ilaçlama tanklarının yardımıyla yangının ev ve seralara ulaşmasını engellemeye çalıştı. Bölgeye ulaşan orman ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışması devam ediyor. Yangın nedeniyle bazı seralar zarar gördü.