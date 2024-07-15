Serik'te kavşakta meydana gelen kazada 1,5 yaşındaki bebek yaralandı

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Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1,5 yaşındaki bebek yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Serik ilçesi Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi'nde meydana geldi. Havva K.'nin kullandığı 07 MAM 11 plakalı otomobil ile Alper D.'nin kullandığı 07 BCH 277 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerin ve yara almadığı kazada yaralanan 1,5 yaşındaki Aras E.D., başından darbe aldığı için kontrol amaçlı annesinin kucağında ambulansa götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Mahalle halkı çok sık kaza meydana gelen kavşak için sinyalizasyon lambasının konulmasını isterken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA