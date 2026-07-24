Serik'te Kaybolan İşçi Sulama Kanalında Bulundu - Son Dakika
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Serik'te Kaybolan İşçi Sulama Kanalında Bulundu

Serik\'te Kaybolan İşçi Sulama Kanalında Bulundu
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Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 36 yaşındaki işçi, 45 saat sonra sulama kanalında ölü bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde çarşamba günü akşamından bu yana yaklaşık 45 saattir haber alınamayan 36 yaşındaki sera işçisi, ikinci gün arama çalışmaları sırasında kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalındaki köprünün altında cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesi'nde kendisinden geçtiğimiz çarşamba akşamından bu yana haber alamayan 36 yaşındaki Salih Arslantaş'ın yakınları, durumu jandarmaya bildirerek kayıp ihbarında bulunmuş, ihbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Arslantaş'a ait 07 CDF 839 plakalı motosiklet, cep telefonunu ve kıyafetleri Burmahancı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında bulmuştu.

Motosiklet ve telefonun bulunduğu noktadan yola çıkan ekipler, Arslantaş'ın sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durarak bölgeye Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri ile Arama ve Kurtarma ekipleri sevk etti.

Son kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzaklıkta bulundu

Dalgıç ekipleri arama çalışmalarının ikinci gününde sulama kanalında yaklaşık 3 kilometrelik alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler Arslantaş'ın kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta sulama kanalındaki köprünün altında cansız bedenine ulaşıldı. Arslantaş'ın bulunmasının ardından olay yerine gelen yakınları ağlayarak fenalık geçirdi. Yakınlarına olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Arslantaş'ın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Arslantaş'ın kaybolduğu belirtilen gün 3 arkadaşı ile birlikte sulama kanalına serinlemek için girdikleri, diğer arkadaşlarının gittiği ancak Arslantaş'ın yüzmeye devam ettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Adli Tıp, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serik'te Kaybolan İşçi Sulama Kanalında Bulundu - Son Dakika

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